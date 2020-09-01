На Луганщині відкрили спорткомплекс військового ліцею

Реконструкція стадіону Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» в Кремінній відбулася за програмою Національний проєкт «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Відкритий спортивний комплекс це: футбольне поле зі штучним газоном та біговими доріжками, волейбольний та баскетбольний майданчик зі штучним покриттям, смуга перешкод військового зразка, гімнастичний майданчик та майданчик із тренажерами, стрілецький тир, тенісні корти, трибуни для глядачів», - ідеться в повідомленні.

На відкритті був присутній керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, який зазначив, що нещодавно область відвідала моніторингова група з Міністерства розвитку громад та територій України та проінспектувала об’єкти «Великого будівництва».

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За результатом моніторингу Луганщина увійшла до трійки кращих областей за якістю будівництва та ремонтів.

За словами начальника ліцею полковника Валерія Ємбакова, у закладах середньої освіти України він такого рівня спорткомплексів не бачив. Крім того Ємбаков додав, що 84 цьогорічних випускників ліцею обрали для вступу військові виші.

Нині в ліцеї - 230 вихованців, серед яких на першому курсі навчатимуться 115 кадетів.

Фото з відкритих джерел