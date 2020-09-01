У День знань на Львівщині відкрили нову школу

1 вересня на Львівщині понад три сотні дітей у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району розпочали навчання у новій школі, яку урочисто відкрили після реконструкції.

Відновлення школи розпочали у 2016 році, а цього року об’єкт потрапив до програми "Велике будівництво", повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

«Знаю, як довго ви чекали цього дня, коли діти зможуть зайти у просторе, світле приміщення і нарешті з гордістю сказати: «Це – наша школа». Знаю, як важко доводилося і учням, і вчителям в тих умовах, що були. Без спортзалу, їдальні, в тісних кабінетах. Та попри це школа завжди показувала гарні результати, учні займали призові місця на олімпіадах, конкурсах. Реконструкція школи з добудовою – це дороговартісний проєкт. Без підтримки держави ми б не впоралися. Цього року завдяки програмі «Велике будівництво» заклали достатню суму коштів, щоб завершити роботи. Але ми б нічого не могли б зробити без ініціативи місцевої громади», - наголосив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

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Загальна кошторисна вартість робіт згідно проєктно-кошторисної документації складає - 34 381 189 грн. З державного бюджету від початку року на школу скерували понад 17 млн грн.

Упродовж всього часу реконструкції школу вивели з аварійного стану, здійснили будівництво 2-поверхової будівлі нового корпусу, теплогенераторної, господарської будівлі для зберігання шкільного автобуса, утеплили фасад діючого та нового корпусів, улаштували покрівлі старого та нового корпусів, підвели внутрішні та зовнішні інженерні мережі.

Окрім того, закупили обладнання, встановили огорожу та пожежні резервуари. Провели роботи із благоустрою території та монтаж кухонного обладнання.

На сьогодні у школі навчається 353 учні та 13 дошкільнят. У наступні п’ять років кількість учнів становитиме 420.

Фото: loda.gov.ua