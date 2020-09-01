Чернишов відкрив на Донеччині оновлену опорну школу

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов взяв участь в урочистому відкритті 1 вересня відремонтованої в межах програми «Велике будівництво» опорної школи у місті Селидове Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької ОДА.

«Селидівська школа №6, яку капітально відремонтували в рамках національного проєкту «Велике будівництво», урочисто відкрилась 1 вересня. У святі Першого дзвоника взяли участь міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов та голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко», - йдеться у повідомленні.

За словами Чернишова, він дуже радий бути сьогодні на Донбасі, «де люди знають, як захищати свою країну та прагнуть миру».

Від імені уряду він зазначив, що Донеччина залишається в зоні підвищеної уваги. «Відкриття цієї школи - це те, чим варто пишатися. Це важлива подія для мирної Донеччини. Програма «Велике будівництво» працює - ми бачимо це на власні очі», - наголосив Чернишов та додав, що це одна з найкращих шкіл, які він відвідав останнім часом.

В ОДА констатували, що у цій школі було замінено вікна та двері, проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень, здійснено заходи з термомодернізації, благоустрою території. Школа забезпечена сучасним обладнанням, спортивними тренажерами, інтернетом.

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Відсьогодні у ній вчитиметься 709 учнів. У перспективі школа зможе прийняти на навчання понад 1200 школярів. Реконструкція та капітальний ремонт школи проведено за рахунок коштів обласного бюджету (95 %), та місцевого бюджету (5 %).

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua