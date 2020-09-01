На Донеччині відкрили модернізований навчальний комплекс

На Донеччині відкрили модернізований навчальний комплекс

Велике будівництво
Укрінформ
У межах програми «Велике будівництво» у селищі Желанне Донецькій області після комплексної модернізації запрацював сучасний навчально-виховний комплекс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької ОДА.

«Сучасний навчально-виховний комплекс (НВК) у селищі Желанне Ясинуватського району запрацював після проведення комплексної модернізації в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Участь у відкритті взяв заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін», - йдеться у повідомленні.

За словами директора НВК Наталії Бізяєвої, навчальний комплекс розрахований на 300 учнів, тут працює 15 вчителів та три вихователі, і вся громада з нетерпінням чекала його відкриття.

У будівлі було проведено термомодернізацію; заміну внутрішніх мереж; оздоблювальні роботи внутрішніх приміщень; виконані заходи з доступності об’єкта для маломобільних груп населення; благоустрій прилеглої території. Загальна кошторисна вартість проєкту капітального ремонту склала 35 млн 233,540 тис. грн.

Філашкін відзначив якість виконання ремонтних робіт та подякував вчителям за наполегливу працю.

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Гостям закладу представили творчі та наукові здобутки учнів, познайомили з місцевою командою «Нащадки козацької слави» з дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл («Джура»)». Першокласники отримали в подарунок шкільне приладдя, а учні натомість передали гостям обереги, зроблені власноруч.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua

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