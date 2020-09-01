На Донеччині відкрили модернізований навчальний комплекс

У межах програми «Велике будівництво» у селищі Желанне Донецькій області після комплексної модернізації запрацював сучасний навчально-виховний комплекс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької ОДА.

«Сучасний навчально-виховний комплекс (НВК) у селищі Желанне Ясинуватського району запрацював після проведення комплексної модернізації в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Участь у відкритті взяв заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін», - йдеться у повідомленні.

За словами директора НВК Наталії Бізяєвої, навчальний комплекс розрахований на 300 учнів, тут працює 15 вчителів та три вихователі, і вся громада з нетерпінням чекала його відкриття.

У будівлі було проведено термомодернізацію; заміну внутрішніх мереж; оздоблювальні роботи внутрішніх приміщень; виконані заходи з доступності об’єкта для маломобільних груп населення; благоустрій прилеглої території. Загальна кошторисна вартість проєкту капітального ремонту склала 35 млн 233,540 тис. грн.

Філашкін відзначив якість виконання ремонтних робіт та подякував вчителям за наполегливу працю.

Гостям закладу представили творчі та наукові здобутки учнів, познайомили з місцевою командою «Нащадки козацької слави» з дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл («Джура»)». Першокласники отримали в подарунок шкільне приладдя, а учні натомість передали гостям обереги, зроблені власноруч.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua