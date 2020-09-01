У Вінниці відкрили нову школу-гімназію на 1200 місць

У Вінниці у вівторок, 1 вересня, відкрили нову школу-гімназію на 1200 місць – об’єкт Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відкриття школи для мікрорайону новобудов було украй важливим, - цьогоріч лише першачків набрали близько 300. Загалом наша гімназія розрахована на 1200 місць. Архітектурно це освітній заклад новітнього типу, де початкова школа має власну будівлю. Також передбачено все, аби освітній процес був зручним і комфортним для всіх діток, зокрема, з особливими потребами», - повідомила директорка гімназії №24 Наталя Климчук.

Як уточнили у Департаменті освіти Вінницької міської ради, будівництво об’єкта «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля» в м. Вінниця – будівництво» розпочалося 2015 року. Загальна вартість проєкту 169,7 млн грн. Зокрема, майже 71 млн грн вклав міський бюджет, близько 70 млн грн – кошти Державного фону регіонального розвитку та субвенції на соціально-економічний розвиток і 26 млн – кошти інвестора.

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Школа має три поверхи, на кожному з них є відокремлена зона для дітей з 1-3 класів. Для молодших школярів облаштували рекреаційну зону, санвузли, сходову клітку та окремий вхід у школу.

На першому поверсі навчального закладу розташована їдальня на 250 посадкових місць, є два спортивні зали, ще один - на другому поверсі. У кожному передбачені роздягальні з душовими. На другому поверсі розміститься бібліотека, читальний зал на 30 учнів, книгосховище, актовий зал на 356 місць, а також вчительська та кабінет директора. На третьому поверсі розташуються учнівські класи.

Заклад зведено з дотриманням усіх вимог для організації інклюзивної освіти – є ліфт, пандуси, санвузли для дітей з особливими освітніми потребами.

Значну увагу приділено безпеці: встановлено 42 камери відеонагляду в самій школі та на території закладу, облаштована система пожежної сигналізації та оповіщення.

Загалом у межах програми «Велике будівництво» на Вінниччині 1 вересня запрацювали п’ять оновлених шкіл.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел