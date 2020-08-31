На Рівненщині 1 вересня понад тисяча дітей підуть у нові школи та дитсадки

Шість новозбудованих в межах проєкту «Велике будівництво» освітніх закладів готові прийняти юних вихованців у Рівненській області.

Про це з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«Чотири школи – у Дубровиці, селах Корнин Рівненського району, Озерці на Володимиреччині, Малеве на Демидівщині, а також два дитсадки – у Березному та Перебродах Дубровицького району готові зустріти дітей. Усі вони – не в «червоній» епідеміологічній зоні, тому новобудови чекають на своїх вихованців із початком нового навчального року», - зазначив голова ОДА Віталій Коваль.

За його словами, будівництво шкіл та дитсадків вдалося завершити до 1 вересня завдяки національній програмі Президента «Велике будівництво».

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У межах проєкту в Рівненській області заплановано будівництво або реконструкція 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг, а також 7 приймальних відділень при медзакладах.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Починаючи з 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua