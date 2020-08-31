У Дніпрі завершують зведення критої арени для олімпійців

У Дніпрі завершують будівництво сучасного спорткомплексу для підготовки олімпійців. Його зводять «з нуля» за програмою Президента України «Велике будівництво». Нині об’єкт готовий майже на 90%.

Про це поінформовано на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«За національною програмою «Велике будівництво» на Дніпропетровщині біля стадіону «Олімпійські резерви» зводимо «з нуля» шестиповерхову спортивну криту арену. Саме там вже незабаром будуть готувати майбутніх олімпійських чемпіонів та проводити міжнародні змагання», - сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

За інформацією ОДА, будівельні роботи вже на фініші. Підрядники провели усі внутрішні комунікації – нині налаштовують систему вентиляції. Облаштували сходові марші та змонтували ліфти. Завершили роботи в адміністративних та технічних приміщеннях, а також – кімнати відпочинку.

Нині завершують оздоблювальні роботи у найбільшій спортивній залі на другому поверсі. Там на площі близько тисячі квадратних метрів розташують 8 кортів для бадмінтону, сектори для гри в теніс, волейбол, баскетбол. Незабаром у залі укладатимуть підлогове покриття.

Як розповів представник підрядної організації Олексій Ятін, об’єкт в цілому готовий майже на 90%. Лишилось навести останні штрихи усередині будівлі, завершити благоустрій території та встановити стовпи для освітлення. З боку стадіону вже зробили доріжки, укладають асфальтове покриття з боку парку.

Поряд з критою ареною зводять Олімпійський будинок. Всередині облаштують конференц-залу, медіацентр, тренерські, роздягальні та душові. Підрядники вже почали проводити внутрішні мережі та готувати стіни під шпаклівку та фарбування.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Починаючи з 1 березня 2020 року в межах національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: adm.dp.gov.ua