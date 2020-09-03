Штаб ООС вважає причиною пожеж на Донбасі підпал з боку російських найманців

У штабі ООС наголосили, що ймовірною причиною масштабних пожеж може бути підпал з боку російських найманців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Характер виникнення епіцентрів горіння та розповсюдження вогню, за попередньою оцінкою, вказує на навмисний підпал зі сторони противника», - повідомили в штабі.

Зазначається, що майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони задіяні до гасіння та локалізації масштабних лісових та степових пожеж на Донбасі. Тільки на Луганщині полум’ям охоплено більше тисячі гектарів територій. Приборкати вогонь вже вдалося в районі населених пунктів Зайцеве та Новолуганське.

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Як повідомляв Укрінформ, у Луганській області напередодні зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.