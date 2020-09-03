Гасінню масштабних пожеж на Луганщині заважають вибухи

Гасінню масштабних пожеж, які відучора вирують на Луганщині, додатково перешкоджають викликані вогнем підриви вибуховонебезпечних предметів.

Про це йдеться у відеокоментарі, який розмістив у Фейсбуці голова обласної держадміністрації Сергій Гайдай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там постійно чути розриви, підриви якогось боєкомплекту чи розтяжок, мін, тобто працювати там небезпечно... До деяких ділянок небезпечно навіть підходити і неможливо туди підвести техніку, тому що постійно чути підриви", - зазначив Гайдай.

За його словами, коли він напередодні з керівником поліції і головою району перебував у Станиці Луганській, за 50-60 метрів від них "щось підірвалося, за звуком схоже до ВОГа (гранатометний осколковий снаряд. - ред.)".

Від розриву невідомого предмету вже постраждав один працівник ДСНС. Ще двоє військових при гасінні пожеж отримали опіки, поінформував голова ОДА.

Крім того, специфіка області не дозволяє використовувати для боротьби з вогнем авіацію. І хоча міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував у разі потреби надати спеціальні літаки, вони мусили б залітати вглиб окупованих територій, а це занадто небезпечно, наголосив Гайдай.

"У Станицю Луганську ми підігнали пожежний потяг, два вагони по 120 тонн і довгим рукавом, там ситуація нормальна. А от у Лопаскиному, Лобачевому складніше, тому що там позиції військових, важко дістатися техніці. Тому вночі підігнали дві одиниці важкої техніки БАТ-1 і до ранку по колу обробляли територію, щоб зупинити поширення вогню і зробити доступ для іншої техніки для гасіння", - розповів керівник регіону.

Гайдай додав, що з інших областей - з Донецької, Дніпропетровської і Полтавської - на допомогу місцевим рятувальникам прибуло 27 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, у Луганській області внаслідок пожеж загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані. Станом на 7 год. 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів.

Фото: ДСНС