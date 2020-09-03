Гасінню масштабних пожеж на Луганщині заважають вибухи

Гасінню масштабних пожеж на Луганщині заважають вибухи

Укрінформ
Гасінню масштабних пожеж, які відучора вирують на Луганщині, додатково перешкоджають викликані вогнем підриви вибуховонебезпечних предметів. 

Про це йдеться у відеокоментарі, який розмістив у Фейсбуці голова обласної держадміністрації Сергій Гайдай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там постійно чути розриви, підриви якогось боєкомплекту чи розтяжок, мін, тобто працювати там небезпечно... До деяких ділянок небезпечно навіть підходити і неможливо туди підвести техніку, тому що постійно чути підриви", - зазначив Гайдай.

За його словами, коли він напередодні з керівником поліції і головою району перебував у Станиці Луганській, за 50-60 метрів від них "щось підірвалося, за звуком схоже до ВОГа (гранатометний осколковий снаряд. - ред.)".

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Від розриву невідомого предмету вже постраждав один працівник ДСНС. Ще двоє військових при гасінні пожеж отримали опіки, поінформував голова ОДА.

Крім того, специфіка області не дозволяє використовувати для боротьби з вогнем авіацію. І хоча міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував у разі потреби надати спеціальні літаки, вони мусили б залітати вглиб окупованих територій, а це занадто небезпечно, наголосив Гайдай.

"У Станицю Луганську ми підігнали пожежний потяг, два вагони по 120 тонн і довгим рукавом, там ситуація нормальна. А от у Лопаскиному, Лобачевому складніше, тому що там позиції військових, важко дістатися техніці. Тому вночі підігнали дві одиниці важкої техніки БАТ-1 і до ранку по колу обробляли територію, щоб зупинити поширення вогню і зробити доступ для іншої техніки для гасіння", - розповів керівник регіону.

Гайдай додав, що з інших областей - з Донецької, Дніпропетровської і Полтавської - на допомогу місцевим рятувальникам прибуло 27 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, у Луганській області внаслідок пожеж загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані. Станом на 7 год. 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів.

Фото: ДСНС

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