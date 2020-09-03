Аваков прилетів на Харківщину для координації гасіння пожеж

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом із заступником голови Нацполіції Євгеном Ковалем та першим заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олегом Мельчуцьким вилетіли в Харківську область для координації сил та засобів, задіяних на ліквідації пожеж.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

Зазначається, що посадовці проведуть повітряний моніторинг районів, які найбільше постраждали від пожеж, і нараду оперативного штабу.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки.

Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

У Луганській області напередодні зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів.

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Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.