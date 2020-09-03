Аваков прилетів на Харківщину для координації гасіння пожеж
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.
Зазначається, що посадовці проведуть повітряний моніторинг районів, які найбільше постраждали від пожеж, і нараду оперативного штабу.
Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки.
Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.
Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.
Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.