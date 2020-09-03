Синоптики прогнозують спеку до 36° та короткочасні дощі

У четвер, 3 вересня, в Україні від 19 до 36° тепла, дощі очікуються лише на заході та у Житомирській і Вінницькій областях.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 вересня у західних, Житомирській, Вінницькій областях хмарно з проясненнями; місцями короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вдень 19-24°, на Вінниччині вдень 23-28°. На решті території мінлива хмарність; без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вдень 31-36°, у Київській, Чернігівській та Сумській областях 25-30°", - зазначається у повідомленні.

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Синоптики додали, що 3 вересня у південних, східних, центральних областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 3 вересня без опадів, температура вдень 27-29°. На Київщині також сухо, температура вдень 25-30°.