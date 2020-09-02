В Україні до кінця тижня трохи спаде спека

У четвер, 3 вересня, в Україні від 23 до 36° тепла, дощі очікуються лише на заході та у Житомирській і Вінницькій областях

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 вересня у західних, Житомирській, Вінницькій областях хмарно з проясненнями; місцями короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на Вінниччині вночі 15-17°, вдень 23-28°. На решті території мінлива хмарність; без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 31-36°, у Київській, Чернігівській та Сумській областях 25-30°", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики додали, що 3-4 вересня у південних, східних, центральних областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 3 вересня без опадів. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°. На Київщині також сухо, температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

4 вересня у північних, центральних та південних, крім Запорізької, областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі у західних областях 8-13°, у північних областях 12-17°, на решті території 15-20°; вдень у західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 19-24°, на решті території 25-30°.

5 вересня в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, помірні, місцями значні грозові дощі. Температура вночі 8-13°, на сході та півдні країни 13-18°, вдень 21-26°.

У Києві і столичному регіоні 4 вересня короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 12-17°, вдень 19-24°. 5 вересня без опадів; температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

6-7 вересня у північно-західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-20°; вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 26-30°.

У Києві і Київській області 6-7 вересня без опадів, температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.