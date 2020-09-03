Пожежі на Харківщині спалахнули одразу в трьох районах – голова ОДА

Другого вересня пожежі в лісах та екосистемах спалахнули одразу в трьох районах, при цьому вони мали по кілька осередків займання.

Про це в коментарі сказав голова ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Необхідно повідомити про певну дивину, що пожежа виникла в трьох районах. Це, окрім Дворічанського, ще в Чугуївському та Шевченківському. І осередки знаходилися в різних місцях. Як мінімум три осередки, наприклад, у Дворічанському районі", - сказав Кучер.

Щодо компенсацій за втрачене житло, то голова ОДА повідомив, що гроші виділять з резервного фонду області, а також звернуться до керівництва держави для виділення додаткових коштів. Поки сума збитків не встановлена.

Як повідомляло агентство, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка.

Згодом рятувальники повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 га, з них 100 га – верхової пожежі. Пізно ввечері стало відомо, що вогнем охоплено пів тисячі га лісів, горіння відбувається навколо трьох основних осередків, а село Гороб’ївка фактично знищене.

За оперативними даними на 23 годину 2 вересня, згоріло 22 домоволодіння, понад 50 осіб евакуйовані, 33 - залишилися без житла. За словами Кучера, частина постраждалих від забезпечення житлом відмовилася – вони залишилися в родичів, знайомих чи друзів, усі інші розміщені на тимчасове проживання в закладах, які раніше були підготовлені для обсервації (ковідних хворих там не було). У ДСНС повідомляють, що пожежу вдалося локалізувати.

За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Також повідомлялося, що вдень спалахнула пожежа поблизу військового полігону в Чугуївському районі. Поліція теж кваліфікувала подію як підпал.