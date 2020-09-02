У Чорному морі завершили розмінування ескадреного міноносця "Фрунзе"

Про це передає Укрінформ з посиланням на офіційний сайт ГУ ДСНС в Херсонській області.

«Піротехнічна група Аварійно-рятувального загону спецпризначення обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій завершила роботи з розмінування ескадреного міноносця «Фрунзе», що затонуло у часи Другої світової війни у Чорному морі в районі Тендрівської коси Голопристанського району», - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку розмінування міноносця херсонські водолази-піротехніки підняли на поверхню та знешкодили 1579 різноманітних вибухонебезпечних предметів.

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Як повідомляв Укрінформ, розпочали розмінування ескадреного міноносця ще у 2012 році, потім у роботі була перерва до 2019 року.