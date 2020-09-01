Поліція спростовує затримання журналістів під Києвом

У поліції Київської області спростували інформацію про нібито затримання журналістів у Гостомелі.

Про це йдеться у повідомленні на Фейсбуці відомства, передає Укрінформ.

“Інформація про те, що поліцейські в Гостомелі безпідставно затримали журналістів та незаконно їх утримували в Ірпінському відділі поліції, з’явилась на одному із інтернет-ресурсів. Однак, зміст публікації жодним чином не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Гостомелі невідомі особи роздають перехожим громадянам газети, які, на думку заявника, містять неправдиву інформацію щодо місцевого селищного голови.

На місці слідчо-оперативна група встановила, що роздавали друковані видання студенти місцевого навчального закладу. Молодих людей запросили до Ірпінського відділу поліції, де їх опитали та вилучили у них газети.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) ККУ. У межах провадження буде вирішене питання щодо накладення арешту на вилучені газети.

Правоохоронці також звернуться до редакції цього друкованого видання із запитом, чи дійсно газети, які розповсюджували студенти, їхня друкована продукція.

Раніше ЗМІ повідомили, що 1 вересня вранці поліція нібито незаконно затримала розповсюджувачів газети "ЗНАЮ", в якому було опубліковано журналістське розслідування про нібито причетність Гостомельського селищного голови до корупційних