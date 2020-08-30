Поліція опублікувала фото й імена розшукуваних за підпал авто "Схем"

Поліція оприлюднила фотографії та імена двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в організації підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми".

Як повідомляє Укрінформ, відповідну інформацію опублікував у Фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Розшукуємо двох "джентльменів" за організацію підпалу автівки програми "Схеми" Радіо Свободи. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом. Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємось на арешт!!! Цілковито розглядаємо їх діяльність у складі організованої злочинної групи", - написав Нєбитов.

За його словами, правоохоронці також встановлюють замовників цього злочину. "І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів", - заявив він.

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Як повідомляв Укрінформ, вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") біля будинку водія знімальної групи у Броварах.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про

26 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці затримали двох осіб, імовірно причетних до підпалу автомобіля програми "Схеми". Ще двоє підозрюваних встановлені і оголошені у розшук.

28 серпня Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному у причетності до підпалу автомобіля програми "Схеми" запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 175 650 гривень.