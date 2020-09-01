На Рівненщині за 16 мільйонів реконструювали ліцей

Новий корпус ліцею відкрили у селі Корнин Рівненського району в межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«1 вересня новий корпус ліцею у Корнині відчинив свої двері для школярів. Добудували заклад, в якому, зокрема, навчатиметься 153 учнів початкових класів, у межах Національної програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

На реконструкцію ліцею цьогоріч спрямували 16 млн грн, з яких 13 - з державного бюджету, решта - місцевого.

Приміщення Корнинського навчального закладу побудоване у 1934 році. У закладі не вистачало класних кімнат, були відсутні спортивна та актова зали, внутрішні вбиральні.

У рамках «Великого будівництва» корпус старої школи перепланували, будівельну конструкцію підсилили, облаштували ігрові майданчики. У результаті добудови нового навчального корпусу забезпечено комфортні умови для навчання 320 учнів, з яких півтори сотні – учні початкових класів.

Читайте також: На Донеччині відкрили модернізований навчальний комплекс

У межах президентського проєкту на Рівненщині буде побудовано чи реконструйовано 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних об’єктів, 7 приймальних відділень. Також буде відремонтовано 73 кілометри доріг державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво»

було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua