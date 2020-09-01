Дорожники оновлюють ділянку траси Кропивницький-Кривий Ріг

На Дніпропетровщині за програмою “Велике будівництво” на трасі Н-23 оновлюють ділянку в 23,4 км – від Кривого Рогу до межі з Кіровоградською областю. Нині ремонтники укладають верхній шар дорожнього покриття.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Укрінформ.

“За програмою Президента України «Велике будівництво» в регіоні будують та реконструюють національні траси та дороги місцевого значення. Техніка щосили працює одночасно в різних куточках області”, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

За його словами, на ділянці Кривий Ріг-Кропивницький ремонтні роботи проводяться вперше за понад 60 років. Після завершення ремонту велике промислове місто з’єднає з межею Кіровоградської області якісна дорога.

Нині дорожники працюють одночасно на різних точках ділянки довжиною 23,4 км. Влаштовують вирівнюючий шар із крупнозернистого асфальтобетону, укріплюють шлаком узбіччя, встановлюють бордюри. Подекуди – видаляють чагарники.

Укладати новий асфальт почали з боку Кривого Рогу. Вже понад 2 км дороги має укладений верхній шар покриття.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. З 1 березня 2020 року в межах національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: adm.dp.gov.ua