Мер Тернополя захворів на COVID-19

Міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусном.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу. Добре, що на даний час крім мене жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим. Погано, що закликав берегтися, а сам не вберігся", - зазначив Надал.

Він також додав, що переходить на самоізоляцію і режим роботи з дому - госпіталізації не потребує.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі, у Тернополі станом на 1 вересня зафіксовано 1642 осіб, хворих на коронавірус, 7 летальних випадків.

Всього на Тернопільщині від початку епідемії зафіксовано 6007 випадків COVID19, 70 – летальних, 3063 людини одужали.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

Фото: ternopillive.com.ua