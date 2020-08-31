На Житомирщині двоє лікарів повторно інфікувалися COVID-19
Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На сьогодні відомо про два випадки повторного інфікування COVID-19 і, на жаль, вони зафіксовані серед медичних працівників», - зауважив Суслик.
Він уточнив, що повторно інфікувалися двоє лікарів первинної медичної допомоги із Коростишівського району.
Під час брифінгу 25 серпня Суслик інформував, що під час повторного інфікування захворювання протікало у важкій формі.
На Житомирщині підтвердили 3304 випадки COVID-19, 1854 людини одужали, 65 померли.
В Україні станом на 31 серпня зареєстровано 121 215 випадків COVID-19, з яких 2141 за останню добу. З початку пандемії одужали 56734 людини, а 2557 померли.