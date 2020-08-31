На Житомирщині двоє лікарів повторно інфікувалися COVID-19

На Житомирщині є два випадки повторного інфікування коронавірусом серед лікарів.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні відомо про два випадки повторного інфікування COVID-19 і, на жаль, вони зафіксовані серед медичних працівників», - зауважив Суслик.

Він уточнив, що повторно інфікувалися двоє лікарів первинної медичної допомоги із Коростишівського району.

Під час брифінгу 25 серпня Суслик інформував, що під час повторного інфікування захворювання протікало у важкій формі.

На Житомирщині підтвердили 3304 випадки COVID-19, 1854 людини одужали, 65 померли.

В Україні станом на 31 серпня зареєстровано 121 215 випадків COVID-19, з яких 2141 за останню добу. З початку пандемії одужали 56734 людини, а 2557 померли.