Обстріл автобуса на Харківщині: суд обирає запобіжний захід іще п'ятьом підозрюваним

Київський райсуд Харкова 30 серпня продовжив обрання запобіжного заходу для п'ятьох підозрюваних у нападі на автобус з активістами на Харківщині. Напередодні дев'ятьох підозрюваних заарештовано на 2 місяці.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"На цей час суд на прохання прокуратури вже обрав арешт для першого з п'ятірки підозрюваних. Засідання триває. Учора у суді, який завершився близько опівночі, обрано арешт на 2 місяці без права на заставу для 9-х підозрюваних у нападі на автобус, усі вони з Дніпра", - зазначив Чубенко.

За його словами, для решти підозрюваних прокурори також просять арешт на 2 місяці без права на заставу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу міста Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 осіб, та змусили його зупинитися. З Mitsubishi вийшла група людей, які скоїли напад на пасажирів мікроавтобуса та завдали механічних пошкоджень автомобілю - порізали шини, побили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї. В результаті до лікарні доправили чотирьох потерпілих.

Зловмисники втекли на своєму автомобілі. За годину після нападу правоохоронці їх затримали у Красноградському районі Харківської області. Наступного дня їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за статтями "Хуліганство" і "Замах на вбивство".