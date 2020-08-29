Суд у Харкові обирає запобіжні заходи нападникам на автобус ГО "За життя"

У Харкові Київський районний суд розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які 27 серпня вчинили напад на автобус біля Люботина.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу суду.

Нападникам інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (ч.4 ст.296) та замах на вбивство двох і більше осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб з хуліганських мотивів (ч.2 ст.15, п.п. 1, 7, 12 ч.2 ст.115) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб і з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Згодом очільник МВД Арсен Аваков повідомив, що 14 нападників затримали.

Внаслідок нападу постраждали четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль. Трьох постраждалих прооперували у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Станом на ранок 28 серпня стан усіх чоловіків медики назвали задовільним, усі перебувають у звичайних палатах.

Ілля Кива звинувачує у нападі представників Національного корпусу, в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію «За життя» «злочинним угрупованням» і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу на трасі.

На опублікованому в соцмережах відео видно, як мікроавтобус закидують фаєрами, наздоганяють людей, двох чоловіків б’ють ногами та кийками, зокрема, по голові.