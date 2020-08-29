Суд арештував шістьох підозрюваних в обстрілі автобуса на Харківщині

Київський райсуд Харкова призначив шістьом підозрюваним у нападі на автобус на Харківщині 60 днів під вартою без права внесення застави. Ще п'ятьом запобіжний захід оберуть завтра.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Протягом дня Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора і обрав міру запобіжного заходу для шістьох підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині (всі вони мешканці Дніпропетровської області) - тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави", - зазначив Дмитро Чубенко.

За його словами, ще п'ятьом підозрюваним, міру запобіжного заходу оберуть завтра, 30 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 29 серпня під будівлею Київського райсуду Харкова, який обирав запобіжний захід для 14 підозрюваних у нападі на автобус з активістами ГО "За життя", зібралися представників національно-патріотичних організацій. Вони тримали плакати "Свободу патріотам!". За дотриманням безпеки пильнували 250 правоохоронців. Обійшлося без інцидентів.

27 серпня близько 19:10 на автодорозі поблизу Люботина Харківської області невідомі заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 осіб. Нападники обстріляли мікроавтобус із травматичної зброї, порізали шини та побили камінням шибки. Унаслідок нападу до лікарні доставили чотирьох постраждалих: у трьох медики констатували вогнепальні поранення, ще в одного – струс мозку.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями "Хуліганство" і "Замах на вбивство".

28 вересня за підозрою у правопорушенні затримані 14 осіб, пізніше - ще п’ятеро. Загалом установлено дані 49 учасників інциденту.