На Харківщині мешканці селища вимагають виселення ромів, акція переросла у сутичку
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.
"На сьогодні жителями Андріївки Балаклійського району було призначено мирну акцію з метою висловлення невдоволення діями ромських родин, що мешкають на території району. Біля домів ромів наразі зібралося близько 500 місцевих жителів. Мирна акція переросла у зіткнення. Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту", - йдеться у повідомленні.
На Харківщині поліція забезпечує безпеку громадян під час конфлікту між місцевими громадами / Фото: Національна поліція
В результаті події постраждалих осіб немає. Громадський порядок охороняють близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.
Зараз територія селища оточена поліцією. Правоохоронці контролюють ситуацію, зазначають у ГУНП.
За інформацією "Суспільного", учасники мітингу в Андріївці вимагали від правоохоронців звернути увагу на "конфлікти із ромами". За словами представника ініціативної групи Віталія Степаненка, 19 серпня на вул.Садовій група ромів чисельністю 20-25 осіб побила місцевого хлопця.
Начальник поліції Балаклійщини Сергій Зінчук, який був на мітингу, поінформував, що у правоохоронців зареєстровані два кримінальних провадження щодо подій 19 серпня. Справи розслідують.
Після мітингу частина його учасників пішла до будинку ромів на вул. Садовій, вигукуючи вимоги до ромів виїхати із селища. Учасники акції намагалися прорватися на подвір’я, скандували: "Їдьте!" У вікна будинку кинули яйця та каміння, розбивши шибки.