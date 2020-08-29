На Харківщині мешканці селища вимагають виселення ромів, акція переросла у сутичку

У смт Андріївка Балакліського району на Харківщині акція місцевих мешканців з вимогою виселити ромські родини переросла у зіткнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

"На сьогодні жителями Андріївки Балаклійського району було призначено мирну акцію з метою висловлення невдоволення діями ромських родин, що мешкають на території району. Біля домів ромів наразі зібралося близько 500 місцевих жителів. Мирна акція переросла у зіткнення. Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині поліція забезпечує безпеку громадян під час конфлікту між місцевими громадами / Фото: Національна поліція

В результаті події постраждалих осіб немає. Громадський порядок охороняють близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.

Зараз територія селища оточена поліцією. Правоохоронці контролюють ситуацію, зазначають у ГУНП.

За інформацією "Суспільного", учасники мітингу в Андріївці вимагали від правоохоронців звернути увагу на "конфлікти із ромами". За словами представника ініціативної групи Віталія Степаненка, 19 серпня на вул.Садовій група ромів чисельністю 20-25 осіб побила місцевого хлопця.

Начальник поліції Балаклійщини Сергій Зінчук, який був на мітингу, поінформував, що у правоохоронців зареєстровані два кримінальних провадження щодо подій 19 серпня. Справи розслідують.

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Після мітингу частина його учасників пішла до будинку ромів на вул. Садовій, вигукуючи вимоги до ромів виїхати із селища. Учасники акції намагалися прорватися на подвір’я, скандували: "Їдьте!" У вікна будинку кинули яйця та каміння, розбивши шибки.