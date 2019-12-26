Поліція та представники ромів взяли участь у спільних тренінгах

В Укрінформі відбулась презентація результатів проєкту "Побудова діалогу та порозуміння між ромами та поліцією".

Проєкт проходив в 7 регіонах України, повідомив проєктний координатор Юліан Кондур.

"Ми зрозуміли, що варто їхати в ті місця, де сконцентрована велика кількість ромів, де є погана комунікація з поліцією, де є з обох боків певні нерозуміння, хто такі роми і як працює поліція. Таким чином, окрім самих тренінгів були і різні активності", - розповів він.

Як зазначив Кондур, проєкт був спрямований на зміцнення діалогу та взаєморозуміння між ромськими громадами та поліцією і проходив у Київській, Чернігівській, Харківській, Одеській, Закарпатській, Луганській та Донецькій областях.

У рамках проєкту також проведено 6 спільних зустрічей за участі співробітників поліції та представників ромів.

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"Особливо тут варто відмітити те, що фокус було спрямовано на превенцію, на попередження конфліктів... Таким чином ми залучали переважно представників сектору превенції, представників слідчих управлінь та саме тих спеціалістів, які працюють зі злочинами на ґрунті ненависті",- відмітив проєктний координатор.

Загалом, за словами Кондура, впродовж року понад 150 працівників поліції пройшли навчання щодо запобігання етнічним конфліктам, понад 50 представників ромських громад взяли участь у тренінгах та спільних зустрічах.

Крім того, в рамках проєкту працювали юридичні мобільні підрозділи в Одеській, Закарпатській та Одеській областях - таким чином надавалась підтримка у вирішенні безпекових питань ромських громад.

Учасники тренінгів та спільних зустрічей також відпрацювували та розробляли алгоритми запобігання та протидії конфліктам між ромськими громадами та правоохоронними органами.

Проєкт реалізували міжнародна благодійна організація "Ромський жіночий фонд "Чіріклі" та управління забезпечення прав людини НПУ за підтримки Посольства ФРН.