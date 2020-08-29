У Маріуполі завершився велопробіг "афганців" і ветеранів АТО/ООС “Вшануємо пам’ять захисників України”, який стартував в Ужгороді 16 серпня.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів організатор і капітан велокоманди, начальник відділу Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області України Іван Балашов.

"Вчора нас зустріли за 40 км до Маріуполя місцеві велосипедисти: ветерани, спортсмени, багато молоді. Супроводили нас у місто. Тут ми сьогодні зранку взяли участь у заходах із вшанування пам'яті полеглих захисників України у міському парку. На набережній, біля Хреста добровольців, відбулися урочистості за участі активістів, громадськості, місцевого керівництва", - розповів ветеран.

У Маріуполі завершився ветеранський велопробіг “Вшануємо пам’ять захисників України”/ Фото: Анатолій Вересенко

Як зазначив Балашов, довжина дороги із Закарпаття до Маріуполя за лічильником відстані склала 1768 км. За цей час до чотирьох членів команди долучалися сотні активістів у різних містах. Але Маріуполь капітан команди назвав "велосипедною столицею України" - тут охочих проїхати частину дистанції разом з учасниками велопробігу було найбільше.

Весь шлях від Ужгорода до Маріуполя подолали чотири члени велокоманди. Сам Балашов і Микола Дидяк - ветерани афганської війни з Ужгорода. Киянин Анатолій Вересенко і рівнянин Сергій Поліщук брали участь в АТО.

"Усі ми спортсмени. А наш киянин Анатолій Вересенко, крім того, учасник "Ветеранської десятки" (благодійна організація, створена для підтримки участі поранених ветеранів збройних сил та інших силових відомств України у заходах спортивної реабілітації як на території України, так і за кордоном. - ред.). Він мав їхати на марафон морської піхоти до Вашингтону, але захід скасували через коронавірус", - розповів Балашов.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня з Ужгорода розпочався велопробіг "афганців" і ветеранів АТО/ООС “Вшануємо пам’ять захисників України”. Четверо ветеранів відвідали дорогою 12 міст, де зустрічалися із родинами загиблих, покладали квіти до пам’ятників та Алей слави, спілкувалися з представниками органів місцевої влади. Велопробіг завершився у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Захід організовано Міністерством у справах ветеранів.