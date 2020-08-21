Біля Стіни пам'яті у Києві ветеранський велопробіг вшанував пам'ять полеглих захисників

У Києві учасники всеукраїнського велопробігу до Дня пам’яті захисників поклали квіти біля Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо надію, що цей велопробіг буде традиційним. Це такі традиції, які повинні започатковуватися... Важливо, коли такі заходи йдуть від людей, тоді, я впевнений, що вони приживуться і будуть діяти", - сказав заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко.

Велопробіг Ужгород-Київ-Маріуполь “Вшануємо пам’ять захисників України” / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Він зазначив, що учасники велопробігу у кожному місті, де вони зупиняються, вшановують пам’ять захисників України. У команді четверо учасників, двоє учасників війни в Афганістані та двоє учасників АТО/ООС.

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб додав, що такі заходи повинні ставати традиційними, бо суспільство повинно завжди пам'ятати про своїх героїв.

Також у Києві учасники велопробігу вшанували пам’ять героїв покладанням квітів біля Пам’ятника загиблим добровольцям в Голосіївському парку ім. Рильського та Меморіального комплексу пам'яті воїнів, полеглих в Афганістані, на вулиці Лаврській.

Як повідомляв Укрінформ, велопробіг розпочався в Ужгороді та завершиться в Маріуполі 29 серпня - у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дорогою ветерани відвідають Стрий, Рогатин, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ, Лубни, Полтаву, Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ. Там заплановані зустрічі з родинами загиблих, покладання квітів до пам’ятників та алей слави, спілкування з представниками органів місцевої влади.

Велопробіг організовано Міністерством у справах ветеранів для підтримки ветеранів війни та популяризації їх позитивного образу в суспільстві.

В Україні 29 серпня відзначатимуть День пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Цей пам'ятний день встановив 24 серпня 2019 року Президент Володимир Зеленський. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі - дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.

Стіна пам'яті полеглих за Україну – стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської неподалік Михайлівської площі. На ній розміщено пласкі металеві конструкції зі світлинами та коротким життєписом військовослужбовців та представників українських силових структур, українських добровольців, волонтерів, які загинули, захищаючи Україну під час російсько-української війни.