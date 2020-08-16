Майже 2 тисячі кілометрів: в Ужгороді стартував велопробіг ветеранів війни

В Ужгороді, з площі Народної, вранці 16 серпня розпочався велопробіг "афганців" і ветеранів АТО/ООС “Вшануємо пам’ять захисників України”.

У дорогу вирушили четверо велосипедистів, розповів перед стартом кореспонденту Укрінформу організатор і капітан команди, начальник відділу Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області України Іван Балашов.

За словами Балашова, ці четверо подолають увесь шлях - 1 тис. 800 км - від Ужгорода до Маріуполя. Дорогою до них долучатимуться активісти з різних міст України - планується, що загалом участь візьмуть до півтори тисячі людей.

"Я організовую такий пробіг вдруге. Минулого разу, у 2016 році, велопробіг Ужгород-Київ був присвячений 25-річчю Незалежності України", - зазначив Балашов.

Він розповів, що і він сам, і інші члени команди мають добру підготовку: регулярно займаються маунтінбайкінгом, шосейними гонками і велотуризмом.

Розпочавши свою путь із Закарпаття, за сьогодні ветерани планують доїхати до Стрия Львівської області.

Як повідомляв Укрінформ, велопробіг завершиться в Маріуполі 29 серпня - у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Дорогою ветерани відвідають Стрий, Рогатин, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ, Лубни, Полтаву, Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ. Там заплановані зустрічі з родинами загиблих, покладання квітів до пам’ятників та алей слави, спілкування з представниками органів місцевої влади.

Велопробіг організовано Міністерством у справах ветеранів для підтримки ветеранів війни та популяризації їх позитивного образу в суспільстві.