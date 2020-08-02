Байкери з усієї країни за два тижні проїхали 6000 км, проїхавши 54 населених пункти, завершили акцію підняття прапора у Запоріжжі.

"Мотопробіг Єдності" фінішував у Запоріжжі Фото: Ольга Звонарьова. Укрінформ

"Завжди йдуть по шкірі мурашки, коли зустрічаєш таку кількість патріотів і романтиків у цьому житті. Люди проїхали від Ужгорода до Запоріжжя. На нашій козацькій Запорізькій землі крайня точка. Хлопці всім показують, що Україна у нас одна", - сказав глава Запорізької області Віталій Боговін.

Він разом зі своїм сином і жителями міста зустрічав "Мотопробіг Єдності" на площі Героїв. Чиновник захоплюється мототуризмом уже близько 20 років, його байкерське ім'я - Капітан.

"Я чотири роки тому брав участь у цьому пробігу, тоді було учасників 20-30. І те, що зараз стільки людей підтримує, радує", - зазначив Боговін.

Організатори всеукраїнського дійства кажуть, що головною метою є об'єднання українців і України.

"Мотопробіг потрібен для того, щоб люди розуміли, що які б вони не були різні, куди б вони не подорожували по території України, вони всі патріоти, всі українці", - підсумував один з організаторів Нік Спиридонов.

Колона байкерів проїхала на Хортицю, де підняла прапор України.