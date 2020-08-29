Морська вода на пляжах Одещини придатна для купання - МОЗ

Якість морської води біля узбережжя Одещини за санітарно-мікробіологічними показниками поліпшилась - відібрані для досліджень 93 проби відповідали гігієнічним вимогам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба обласного лабораторного центру МОЗ України.

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) досліджені 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники - усі відповідали нормативним вимогам", - йдеться у повідомленні.

На санітарно-хімічні показники було досліджено 31 пробу морської води. І за цими параметрами усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

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Станом на 29 серпня температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 24°С .