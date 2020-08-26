Водойми біля пляжів Києва очистили від 270 тонн водоростей

У Києві водойми біля пляжів очистили від 270 тонн водоростей та рослинності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КП "Плесо".

«Із початку пляжного сезону спеціалісти комунального підприємства «Плесо» очистили від рослинності (зокрема, водоростей, очерету, рогози) водоймища біля пляжів. Загалом спеціалісти за допомогою спеціальної техніки – машин-амфібій «TRUXOR» та Mobitrak, а також комбайну Aquamarine – прибрали 270 тонн рослин», - йдеться у повідомленні.

Фахівці КП «Плесо» зазначають, що вся зазначена техніка не пошкоджує кореневу систему водоростей, але дуже ефективно очищує від них воду. Також машини не загрожують ані тваринам, ані птицям, ані рибам, адже роботи не проводять у період гніздування птахів і нересту риби.

Багатофункціональні машини класу амфібія Mobitrac і Truxor здатні пересуватися землею та водою. Завдяки унікальній конструкції гусеничної стрічки і низького тиску на ґрунт, машини можуть виконувати роботи на ділянках у природоохоронній зоні, не завдаючи шкоди поверхні.

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Канадський комбайн Aquamarine – єдиний в Україні. Ним розчищають водойма тільки фахівці підприємства «Плесо». Довжина Aquamarine – 10 метрів, вага 3 тонни. Може використовуватися як у прісній, так і у морській воді. За добу Aquamarine збирає мінімум 1 тонну водяної рослинності.

У «Плесо» зазначають, що очищення водних об’єктів від водоростей є необхідністю, адже якщо в акваторії муніципального пляжу буде багато водних рослинностей, то це може спричинити нещасні випадки: людина може заплутатися в них. Також водорості під час вегетативного періоду значно погіршують якість води (змінюється колір, виникає неприємний запах).

Як повідомлялося, у Києві на низці муніципальних пляжів вивішено червоні прапори – купатися заборонено.

З початку сезону лайфгарди КП «Плесо» на водних об’єктах міста Києва врятували 71 людину.

Фото: Фейсбук / КП "Плесо"