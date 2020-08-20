У Києві заборонили купатися на 10 пляжах

У Києві на низці муніципальних пляжів вивішено червоні прапори – купатися заборонено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП «Плесо».

Так, за результатами лабораторних досліджень проб води оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва.

Зокрема, зелені прапори вивішено (купатися дозволено) на трьох столичних пляжах: «Троєщина», «Галерний» та «Вербний».

Жовтий прапор наразі на пляжі «Пуща-Водиця», де купатися тимчасово не рекомендовано.

Червоні прапори (купатися заборонено) на таких пляжах: «Венеція»; «Веселка»; «Дитячий»; «Золотий»; «Молодіжний»; «Передмістна Слобідка»; «Райдуга»; «Тельбін»; «Центральний»; «Чорторий».

Як інформували у комунальному підприємстві, вдатися до використання червоних та жовтих прапорів змусила аномальна спека, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.

Як повідомлялося, із початку сезону лайфгарди КП «Плесо» на водних об’єктах міста Києва врятували 71 людину.