Зеленський звільнив голову РДА на Житомирщині

Президент Володимир Зеленський звільнив Ярослава Чепурка з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне розпорядження №447/2020-рп від 28 серпня опубліковане на сайті глави держави.

“Звільнити Чепурка Ярослава Олексійовича з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою”, - зазначається в документі.

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Ярослава Чепурка було призначено на посаду голови Овруцької РДА розпорядженням Президента №470/2019-рп від 11 грудня 2019 року.