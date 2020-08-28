Чернівецька ОДА вимагає не пускати дітей до шкіл у “червоній” зоні

У Чернівецькій ОДА запевняють, що школи обласного центру та районів із "червоної" зони почнуть навчання у дистанційній формі попри рішення органів місцевого самоврядування. Директорів, які не дослухаються до вимог ОДА, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це під час брифінгу сказала заступниця голови ОДА Ірина Ісопенко, передає кореспондент Укрінформу.

"В усіх школа області першого вересня розпочнеться новий навчальний рік. Але у тих територіальних одиницях, які віднесені до "червоної" зони - це Чернівці, Кіцманський, Заставнівський, а з 31 серпня ще і Новоселицький, Вижницький і Глибоцький - навчання у школах розпочнеться у дистанційній формі. В усіх інших зонах дозволяється організовувати процес за очною формою навчання", - сказала посадовиця.

Вона також повідомила, що сьогодні Департамент освіти і науки обласної адміністрації підготує відповідний наказ, яким заборонить відвідувати заклади освіти на територіях, які входять до "червоної" зони.

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"Відповідно, направлять листа, як розпочати навчання в умовах "помаранчевої" зони. Ну і буде направлений наступний лист, це те, про що ми всі на сьогоднішній день також знаємо, що невиконання цих вимог буде нести за собою відповідно адміністративні порушення. І якщо це буде загрожувати життю, здоров’ю дітей, це буде кримінальне правопорушення, яке буде визначатися правоохоронними органами", - додала Ісопенко.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 31 серпня 21 адміністративно-територіальна одиниця віднесена до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до червоної зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Вижницький та Глибоцький райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

Депутати Чернівецької міської ради, а пізніше і Кіцманської районної ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

В Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них за добу – 2 438.

У Чернівецькій області зафіксували 9855 випадків інфікування COVID-19. Із них 6092 пацієнтів одужали, 273 людини померли.