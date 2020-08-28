На Миколаївщині зіткнулися Opel і вантажівка, постраждали п'ятеро дітей
Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
«27 серпня, близько 22:20, на 92км+700м автодороги Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» біля с. Благодатне Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки Renault Magnum та Opel Zafira. Внаслідок зіткнення транспортних засобів шестеро пасажирів Opel Zafira віком від 7 до 39 років (7, 12, 15, двоє по 17 та 39) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, 33-річний водій від медичної допомоги відмовився», - йдеться у повідомленні.
Водій вантажівки не травмувався.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» та проводять розслідування.
Правоохоронці встановлюють усі обставини вказаної автопригоди.