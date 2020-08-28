Обстріл автобуса на Харківщині: лікарі розповіли про стан потерпілих

Усі четверо потерпілих унаслідок нападу на автобус із представниками ГО «Патріоти - За Життя», що стався напередодні ввечері на Харківщині, перебувають у задовільному стані.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на заступника головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрія Соцького, передає кореспондент Укрінформу.

«У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебувають четверо постраждалих, всім надано допомогу, стан стабільний. Всі чоловіки перебувають у звичайних палатах», - сказали у міськраді.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі поблизу міста Люботин Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО «Патріоти За життя», та змусили його зупинитися. З машини вийшло декілька осіб, які з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус і втекли на своєму авто.

Згодом очільник МВД Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.

За фактом нападу поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Внаслідок нападу постраждали і доставлені до лікарні четверо осіб. Один з них дістав струс мозку, решта – різні поранення від гумових куль, їх прооперували.

Лідер ГО Ілля Кива звинувачує у нападі представників "Національного корпусу". Однак у політсилі заявили про непричетність до інциденту і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу.