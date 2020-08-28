На Одещині горить трава під високовольтними лініями
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.
Повідомлення про займання до Служби Порятунку «101» надійшло о 00:5828 серпня. На місці рятувальники виявили, що горить трава під високовольтними лініями електромереж.
У зв`язку з поривами вітру та поширенням вогню було оголошено підвищений ранг виклику «Пожежа 1 БІС». Пожежники не могли розпочати гасіння через загрозу обриву проводів та неможливість знеструмлення мережі.
О 03:15 пожежа локалізована на площі 1500 м². Станом на 6 год площа пожежі становить 50 м². Проводиться спостереження.
Загиблих і потерпілих немає. Причина займання і збитки встановлюються.
Від ДСНС до ліквідації вогню залучалися 6 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.
Фото: od.dsns.gov.ua