На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух

На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух

Укрінформ
На території Одеського нафтопереробного заводу у ніч з 27 на 28 серпня пролунав вибух та почалася пожежа.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання "Думская", у поліції розповіли, що після вибуху загорілася трава поруч з підстанцією.

Журналісти також зауважили, що в районі інциденту стоїть гар та дим.

Трохи згодом у поліції виданню підтвердили, що вибухнула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч. Інформації про жертв та постраждалих поки немає.

Читайте також: У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух, є загиблий та поранені

Тим часом місцеві мешканці підозрюють, що вибух міг статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на завод, аби вирізаючи кабель.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-