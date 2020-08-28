На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух

На території Одеського нафтопереробного заводу у ніч з 27 на 28 серпня пролунав вибух та почалася пожежа.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання "Думская", у поліції розповіли, що після вибуху загорілася трава поруч з підстанцією.

Журналісти також зауважили, що в районі інциденту стоїть гар та дим.

Трохи згодом у поліції виданню підтвердили, що вибухнула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч. Інформації про жертв та постраждалих поки немає.

Тим часом місцеві мешканці підозрюють, що вибух міг статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на завод, аби вирізаючи кабель.