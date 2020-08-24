У гуртожитку навчального центру

У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух, є загиблий та поранені

Укрінформ
На території 169-го Навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків стався вибух, унаслідок якого один військовослужбовець загинув і троє осіб були поранені.

Про це повідомляється на сторінці центру у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, унаслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух. В результаті один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що постраждала також дівчина, яка була в гостях у одного з військовослужбовців, вона зараз у тяжкому стані.

У центрі запевнили, що всі потерпілі були оперативно доправлені до медичних закладів, де їм надана медична допомога.

На місці події працює керівництво Навчального центру, командування Сухопутних військ, слідча група поліції.

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