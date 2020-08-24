В аеропорту "Київ" поліція шукала вибухівку: евакуйовані понад 150 осіб

Поліція не виявила вибухівки під час перевірки низки об'єктів у столиці після повідомлень про замінування.

Як передає Укрінформ із посиланням на сторінку поліції Києва у Фейсбуці, на час перевірки з аеропорту "Київ" було евакуйовано понад 150 пасажирів.

"Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту "Київ" вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена", - інформують у поліції.

Окрім того, після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро "Хрещатик" та майдану Незалежності жодних небезпечних предметів чи речовин також не виявлено.

Перевірка інших об'єктів триває.

Раніше поліція поінформувала, що вранці 24 серпня надійшло кілька повідомлень про замінування низки об'єктів, зокрема аеропорту «Київ», адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро «Хрещатик» і майдану Незалежності.