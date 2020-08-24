Аеропорт, мости, магазини та метро: у Києві поліція перевіряє повідомлення про мінування
Як повідомляє пресслужба Національної поліції, працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.
"До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування: аеропорту «Київ», адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро «Хрещатик» й площі Майдан Незалежності, - йдеться у повідомленні.
Триває перевірка отриманих повідомлень.
За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення, наголосили у поліції.
Як раніше повідомляв Укрінформ, Київський метрополітен поінформував про закриття станції метро "Хрещатик" та переходу з неї на станцію "Майдан Незалежності" через дзвінок про замінування.
У понеділок, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. У центрі Києва проходить Марш Незалежності та інші заходи.