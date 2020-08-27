Президент у Кропивницькому представив нового голову ОДА

Президент Володимир Зеленський у Кропивницькому представив нового голову Кіровоградської обласної держадміністрації Андрія Назаренка.

Це сталося під час презентації Стратегії розвитку Кіровоградської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Представляючи нового очільника регіону, Зеленський нагадав, що історія з його попередником "закінчилася, м'яко кажучи, не дуже добре, але дуже справедливо". І навіть не закінчилася, оскільки правоохоронні органи продовжують розслідувати справу про вимагання хабаря.

"Ми будуємо нову країну, чесну і прозору, де закон - один для всіх. І відповідальність також. Для нас немає недоторканих", - наголосив Зеленський.

Він заявив, що до людей, яких призначив Президент, увага ще більш пильна.

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Президент поспілкувався з жителями Кропивницького. Містяни поскаржилися главі держави, що регіон покинутий напризволяще. Вони звинувачували в проблемах місцеву владу, зокрема чинного міського голову Андрія Райковича та колишнього очільника області Андрія Балоня, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленському, зокрема, передали скарги щодо невиплати пенсій військовим, протиправної та неефективної роботи правоохоронців в області, корупції серед представників міської влади, а також неможливості приватизувати житло. «У нас немає правоохоронної системи. Вони вас дурять», – розповіли люди. Президент пообіцяв сприяти удосконаленню судової та правоохоронної систем, у межах яких і має вирішуватися чимало питань.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою в Кіровоградській області.

Попереднього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня 25 червня 2020 року правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди.

За версією слідства, разом із керівником патронатної служби голови ОДА Сергієм Шевченком він пропонував керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. Кошти мали передаватися траншами.

Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другого траншу їх затримали.

В той же день голову ОДА Андрія Балоня було звільнено з посади. 26 червня НАБУ та САП повідомили йому про підозру.

3 липня за підозрюваного у хабарництві ексголову Кіровоградської обласної державної адміністрації внесено заставу в розмірі 10 мільйонів 135 тисяч гривень.