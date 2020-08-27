Жителі Чернігова під міськрадою протестували проти незаконних будівництв

Відразу два пікети з протестами проти незаконних будівництв передували сьогодні початку сесії Чернігівської міської ради: один стосувався спорудження газозаправного пункту в центрі 15-тисячного житлового мікрорайону, другий - зведення житлового будинку майже впритул до вже існуючих.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми протестуємо проти будівництва газового автозаправного пункту в центрі мікрорайону Масани, в безпосередній близькості до житлових будинків, супермаркету, зупинки громадського транспорту, дитячого майданчика і вже тривалий час домагаємося того, щоб міська влада нас почула. Однак на два наші звернення з підписами майже 900 мешканців району вона не відреагувала", - розповіла представниця ініціативної групи, юристка Катерина Данькова.

За її словами, на сьогоднішню сесію протестувальники принесли третє звернення з вимогою скасувати рішення про виділення земельної ділянки під АГЗП на вулиці Незалежності.

Як повідомляло агентство, цього літа на місці запланованої владою заправки мешканці Масанів провели вже дві акції протесту. Крім того, вони оперативно підписали петицію з вимогою зупинити незаконне будівництво. Її було прийнято міськрадою на розгляд 13 серпня п. р. До 26-го вже мала бути відповідь, але її на сьогодні немає.

Через спірність питання спорудження АГЗС в мікрорайоні підрядник призупинив роботи на майданчику.

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Учасники другого пікету під міськрадою протестували проти виділення земельної ділянки під житлову багатоповерхівку для працівників СБУ на вулиці Коцюбинського між приватним сектором та вже існуючим висотним житловим будинком. Генеральним планом, зазначили активісти, ніяке будівництво там не передбачене, оскільки воно порушить чинні будівельні та екологічні норми - будинок хочуть звести в безпосередній близькості до річки Стрижень.

Загалом у двох пікетах взяли участь до пів сотні людей.