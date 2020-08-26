Запоріжці вийшли на мітинг з вимогою завершити недобудови

У середу, 26 серпня, на площі перед будівлею Запорізької міської ради відбувся мітинг інвесторів житла, які вже третій рік не можуть отримати ключі від квартир у новобудовах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Добудуйте наші будинки", "Не дамо забудовнику збанкрутувати", "Я плачу кредит за повітря" - з такими гаслами і плакатами до міськради вийшли десятки запоріжців, які заплатили за квартири в будинках, які вже кілька років будує у Південному мікрорайоні Запоріжжя компанія колишнього депутата Верховної Ради Петра Сабашука.

Йдеться про будівництво багатоповерхових будинків у ЖК «Козак Сіті» на вул. Нагнибіди 76-77 і ЖК «Моноліт» на вул. Новокузнецькій, 76. Вони входять в програму пільгового молодіжного кредитування, за яку відповідає Запорізьке регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву. Забудовник - ІБК «Рассвет», президентом компанії вказаний Сабашук.

Учасниками програми є учасники АТО, переселенці, багатодітні сім'ї, які потребують покращення житлових умов. З держбюджету на Цільову програму забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 рік було виділено 32,3 млн грн.

"Уже два роки забудовник "годує" нас обіцянками. Особисто ми є учасниками пільгової програми, тобто 50% вартості житла оплачуємо ми, решту 50% - держава. Ми виплатили повністю суму. Укладали додаткові угоди, але забудовник каже, що коштів немає і лякає банкрутством. Ми хочемо, щоб нас почули і допомогли", - говорить Юрій, який купив квартиру в будинку на вул. Нагнибіди, 77.

Обіцяного житла чекають у Запоріжжі близько 400 сімей.

"Я вклала 20 000 євро. Обіцяли, що будинки будуть здані не пізніше 2 кварталу 2019 року, але зараз кажуть, що перенесли на 2 квартал 2022 року. Ми вклали кошти, але будівництво стоїть на місці вже третій рік. Забудовник каже, що у нього немає коштів ні на те, щоб нам повернути, ні на те, щоб добудувати будинки. Ми хочемо привернути увагу до проблеми", - говорить жителька Запоріжжя Ганна Сергієнко, яка купила квартиру в ЖК "Моноліт" на вул. Новокузнецька.

До мітингарів ніхто з представників влади не вийшов.

За фактом можливого шахрайства, пов'язаного з будівництвом житла в Запоріжжі, правоохоронцями порушено кримінальну справу. Відомості в ЄРДР внесені в кінці грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. В рамках кримінального провадження підозру нікому вручено не було.