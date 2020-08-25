Збут анаболіків: СБУ вилучила $70 тисяч і майже дві тонни "товару"

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося контрабандним ввезенням сильнодіючих речовин для виготовлення та збуту анаболіків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, до угруповання входили громадяни України та їх закордонні спільники. Зловмисники замовляли в Східній Азії суміші із вмістом метандієнону і нандролону, які використовують для синтезу анаболічних стероїдів. Аби уникнути викриття, «товар» доправляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування.

СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих речовин / Фото: СБУ

Зазначається, що після прибуття в міжнародний аеропорт «Бориспіль» вантаж транспортували на склади та до підпільної лабораторії в Броварах на Київщині. Синтезовані анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок на території України і постачали замовникам із країн Західної Європи.

«Слідчі спецслужби за участі оперативників та прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання, в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську. Під час слідчих дій правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару та етикетки», - уточнюється у повідомленні.

Також вилучено комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію, понад 70 тисяч доларів США.

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Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі фігуранти справи.