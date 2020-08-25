У Полтаві студент із Судану викрав авто з двома дітьми

У Полтаві 20-річний студент-іноземець із Судану 24 серпня викрав легковик, в якому перебували двоє дітей, 2012 та 2019 років народження.

Викрадача затримали, повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Інформація про те, що близько 13-ї години по вулиці Соборності невідомий заволодів автомобілем Opel Zafira, в салоні якого перебували двоє дітей, надійшла до поліції від власника авто.

Після викрадення легковика правопорушник, намагаючись втекти, ще й скоїв дорожньо-транспортну пригоду - допустив зіткнення з відбійником. Але упродовж кількох хвилин його наздогнали та затримали на вулиці Маршала Бірюзова.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін, іноземного студента затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Фото: pl.npu.gov.ua