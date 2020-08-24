У Харкові на "Марш Незалежності" вийшло близько тисячі людей

У Харкові близько тисячі людей узяли участь у "Марші Незалежності".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Колона рушила о 18:00 центром міста. Ходу очолювали барабанщики та учасники бойових дій на Донбасі, які несли транспарант "Ні капітуляції". Майоріли державні прапори, червоно-чорні стяги, знамена з символікою партій і громадських організацій. Багато учасників ходи були у вишиванках, люди прийшли з дітьми. Скандуючи "Слава Україні - героям слава!", "Одна-єдина соборна Україна", "Ні капітуляції!" та інші гасла, колона дійшла до пам'ятника Шевченку, де розпочався мітинг.

Хода у Харкові на честь Дня Незалежності під гаслом «Ні капітуляції!» Фото: В'ячеслав Мадієвський

"Незалежність - це те, що потрібно цінувати й захищати. У 1991 році ми здобули свою державу без бою і не усвідомлювали справжньої цінності незалежності, тому сьогодні ми змушені відстоювати її зі зброєю в руках. У той час, як на наш суверенітет посягають, ми мусимо згуртовуватися й демонструвати волю до боротьби", - заявив, відкриваючи мітинг, голова ГО "Спілка ветеранів АТО" Віктор Волчелюк.

У вільний мікрофон лунали привітання з Днем Незалежності та заклики боротися за перемогу.

Біля пам'ятника чергують поліцейські, вони ж супроводжували колону під час ходи центром міста. Інцидентів не зафіксовано.

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Хода та мітинг відбулися з дотриманням правил карантину: учасники були в масках та рухалися на відстані витягнутої руки одне від одного.

Загалом, у День Незалежності у Харкові відбулася низка заходів. Зокрема, зранку представники громадськості, міської та обласної влади, духовенства, ветерани АТО поклали квіти до пам'ятника Незалежності на площі Конституції.

Вдень у центрі міста відбувся автопробіг за участю двох десятків авто.

А о 20 годині біля волонтерського намету "Все для перемоги" на площі Свободи розпочалася патріотична акція, ініційована обласним осередком партії "Демократична сокира".