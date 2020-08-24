В Україну йдуть дощі з грозами

На переважній частині території України 25 серпня передбачається мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що у більшості західних, північних та центральних областей - короткочасні дощі, грози, вдень у західній частині місцями значні дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 21-26°, у південних та східних областях 28-33°.

Уночі 26 серпня у північних, Вінницькій та Черкаській областях, 27 серпня впродовж доби у західних, а вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південних областях 16-20°; вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 26-31°.

28-29 серпня без опадів. Температура вночі 9-15° (28 серпня на півдні та сході 13-19°); вдень 28 серпня 19-25°, на півдні до 28°, 29 серпня 23-29°, у південній частині 26-31°.

25 серпня по Києву мінлива хмарність. Короткочасний дощ (уночі місцями), подекуди гроза. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

По Київській області короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди гроза. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.

26-27 серпня мінлива хмарність. Уночі 26 серпня та вдень 27 серпня короткочасний дощ, місцями гроза, в решту часу без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

28-29 серпня без опадів, температура вночі 10-15°; вдень 28 серпня - 20-25°, 29 серпня - 23-28°.

25 серпня в Україні, крім західних, Житомирської та Сумської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.