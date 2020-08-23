На День Незалежності Україну чекає спека, подекуди - з дощами та грозами

У понеділок, 24 серпня, у західних, північних та Вінницькій областях очікуються дощі.

На решті території без опадів. Удень буде від 22 до 32° тепла. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, у східній та північно-східній частинах країни 9-14°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32°", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики додали, що 24 серпня в Україні, крім більшості західних, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 24 серпня вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°. На Київщині вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

25 серпня у північних, західних, Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. 26 серпня по всій Україні без опадів. Температура вночі 11-16°, у південних областях 16-20°; вдень у західних, північних областях, 26 серпня і в більшості центральних 21-26°, на решті території 26-31°.

У Києві та Київській області 25 серпня короткочасні дощі, місцями грози, вдень 26 серпня без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

27 серпня у північно-західній частині країни, вдень і на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, 28 серпня у північно-східній частині невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 10-16° (28 серпня в західних областях 8-13°), у південній частині 14-20°; вдень у західних, північних областях 20-26°, на решті території 25-31°.

У Києві та Київській області вдень 27 серпня невеликий короткочасний дощ. 28 серпня без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.