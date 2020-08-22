В Одесі - спалах COVID-19 у протичумному інституті, захворіли чотири працівники
Про це розповів журналістам заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У протичумному інституті виявлено чотирьох інфікованих коронавірусом, для з'ясування обставин спалаху в установі COVID-19 туди направлено епідеміолога Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я", - сказав Дементьєв.
За його словами, поява осередку в інституті пов'язана, за попередніми даними, з занесенням інфекції одним з працівників з дому (зараження від родичів) і не пов'язана з роботою вірусологічної лабораторії, яка проводить дослідження на COVID-19.
Варто зазначити, за добу в Одеській області виявлено, за даними Лабораторного центру МОЗ, 210 нових випадків COVID-19, а всього за період пандемії зареєстровано 5788 випадків захворювань.
В Україні за добу зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадок.
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