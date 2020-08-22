В Одесі - спалах COVID-19 у протичумному інституті, захворіли чотири працівники

В Одесі інфікувались коронавірусом чотири працівники Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова, у лабораторіях якого здійснюють дослідження відібраних зразків від осіб з підозрою на COVID-19.

Про це розповів журналістам заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У протичумному інституті виявлено чотирьох інфікованих коронавірусом, для з'ясування обставин спалаху в установі COVID-19 туди направлено епідеміолога Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я", - сказав Дементьєв.

За його словами, поява осередку в інституті пов'язана, за попередніми даними, з занесенням інфекції одним з працівників з дому (зараження від родичів) і не пов'язана з роботою вірусологічної лабораторії, яка проводить дослідження на COVID-19.

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Варто зазначити, за добу в Одеській області виявлено, за даними Лабораторного центру МОЗ, 210 нових випадків COVID-19, а всього за період пандемії зареєстровано 5788 випадків захворювань.

В Україні за добу зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадок.

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